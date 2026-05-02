Bütün odağını 5 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağı Konyaspor karşılaşmasına veren Beşiktaş, Gaziantep karşısına as oyuncularından uzak çıktı. Mücadeleye baskılı başlayan Siyah-Beyazlılar, 8. dakikada öne geçmeyi bildi.
Asllani'nin ortasında Portekizli stoper Djalo net bir kafa vuruşuyla ağları sarstı. İlk golün asistini yapan Arnavut futbolcu, 22. dakikada penaltıdan hata yapmayarak farkı 2'ye çıkardı. Savunmada kalıp, hızlı hücumlarla fırsat kovalayan Gaziantep, yer yer Beşiktaş kalesinde tehlike oluşturdu. Gineli forvet Bayo'ya karşı Djalo sağlam durdu. İkinci yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Art arda pozisyonlar bulan Kırmızı-Siyahlılar'a, kaleci Ersin Destanoğlu geçit vermedi. 75'te Cerny'nin oyuna girmesiyle birlikte Beşiktaş hareketlendi. 89'da Draguş'un golü ofsayta takıldı, Beşiktaş kupa öncesinde moral buldu.