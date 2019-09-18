Beşiktaş deplasmanda galibiyet arıyor! Muhtemel 11'ler...

EŞİKTAŞ Avrupa Ligi K Grubu’ndaki macerasına Slovan Bratislava ile deplasmanda başlıyor. Narodny Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den yayınlacak mücadeleyi Estonyalı Tohver yönetecek. Avrupa kupaları tarihinde 217’nci sınavına çıkacak olan Kartal, Slovakya’dan üç puanla dönerek K Grubu’na iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, Nkoudou, Umut Nayir