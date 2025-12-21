İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş deplasmanda kazandı

Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2'lik skorla mağlup etti.

AA21 Aralık 2025 Pazar 16:53 - Güncelleme:
Beşiktaş deplasmanda kazandı
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Halid Cerit

Kuzeyboru: Strunjak, Lila Şengün, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Lozo, Ege Melisa Bükmen, Gamze Kılıç, Nilsu Şen)

Beşiktaş: Ceren Nur Domaç, Leyva, Szczurowska, Kurilo, Zeynep Sude Demirel, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Kullerkann, Merve Tanıl)

Setler: 25-16, 25-27, 25-19, 22-25, 7-15

Süre: 151 dakika (34, 37, 29, 34, 17)

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.