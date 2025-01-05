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Spor

Beşiktaş deplasmanda mağlup

Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Zener Spor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

AA5 Ocak 2025 Pazar 16:22 - Güncelleme:
Beşiktaş deplasmanda mağlup
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Zeren Spor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan

Zeren Spor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Fabris, Yasemin Şahin, İdil Naz Başcan, Kochurina)

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Merve Nezir)

Setler: 17-25, 25-16, 24-26, 25-23, 15-13

Süre: 133 dakika

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