29 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklara başladı.

29 Ekim 2025 Çarşamba 16:00
Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, Türk bayrağının etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

