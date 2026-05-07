Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Konyaspor maçında giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.