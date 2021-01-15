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Spor

Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

DHA15 Ocak 2021 Cuma 14:30 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 14:30
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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00’da basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

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