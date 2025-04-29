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Spor

Beşiktaş derbi mesaisinde

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe d3eplasmanına konuk olacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde devam etti.

AA29 Nisan 2025 Salı 13:59 - Güncelleme:
Beşiktaş derbi mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların ayak tenisi oynamalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalışıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın bugünkü idmanına savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle katılmadı.

Sakatlığını atlatan Felix Uduokhai ise bireysel çalışmalarına başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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