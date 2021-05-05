Beşiktaş derbi taktiğini çalıştı

DHA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:05

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile küçük oyunların yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.