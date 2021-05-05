İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Mayıs 2021 Çarşamba / 23 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3474
  • EURO
    10,0446
  • ALTIN
    478.329
  • BIST100
    1414.52
Spor

Beşiktaş derbi taktiğini çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 40'ıncı haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:05 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:05
ABONE OL

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile küçük oyunların yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

/div>

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.