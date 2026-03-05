Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi Barış Alper Yılmaz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlılarda, mevcut kadro içerisinde siyah-beyazlılar ile oynanan derbilerde en çok Barış Alper Yılmaz forma giydi. 2021 yılında transfer olan Yılmaz, bu süreçte Beşiktaş'a karşı 8'i Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 9 maçta oynadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

BU SEZON 37 MAÇTA 10 GOL ATTI

Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de 21, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 ve Turkcell Süper Kupa'da da 2 olmak üzere toplam 37 müsabakada görev aldı. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu, hücumda da etkili performans sergiliyor. Yılmaz, oynadığı 37 karşılaşmada 10 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

Barış Alper'in ardından sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbilerinde Lucas Torreira 8, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı da 7'şer kez sahada yer aldı.