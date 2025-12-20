İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş derbisi öncesi alarm! Fenerbahçe'de orta saha krizi
Spor

Beşiktaş derbisi öncesi alarm! Fenerbahçe'de orta saha krizi

Eyüpspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'de orta saha krizi derinleşti. Edson Alvarez'in sakatlığı sürerken, Fred de cezası nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

AA20 Aralık 2025 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
Beşiktaş derbisi öncesi alarm! Fenerbahçe'de orta saha krizi
ABONE OL

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de orta saha krizi yaşanıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakatlığı bulunan ve Eyüpspor maçının kadrosunda yer almayan Edson Alvarez'in derbide de oynayamayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in, kupada geçen yıldan kalma cezası bulunuyor. Fred de Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi orta saha olarak sadece İsmail Yüksek kaldı.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının ardından salı günü kupada sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.