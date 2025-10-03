İSTANBUL 25°C / 16°C
Spor

Beşiktaş, derbiye hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA3 Ekim 2025 Cuma 15:12
Beşiktaş, derbiye hazır
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışması ve taktiksel uygulamalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. hafta maçında yarın derbide Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Yasin Kol yönetecek.

