İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2022 Cumartesi / 9 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7786
  • EURO
    16,1808
  • ALTIN
    941.331
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş derbiye Vodafone Park'ta hazırlanıyor
Spor

Beşiktaş derbiye Vodafone Park'ta hazırlanıyor

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA12 Mart 2022 Cumartesi 13:45 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:45
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da takip ettiği idman kar yağışı altında 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki idman salonda yapılan çalışmalar ile başladı. Daha sonra saha çalışmaları ile devam eden idmanın öncesinde ve sırasında kenarda biriken karlar temizlendi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman kop kapma çalışmaları ile sürdü. İdman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok'un haricinde adale zorlanması yaşayan Rıdvan Yılmaz ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mehmet Topal idmanda yer almazken, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson bireysel olarak çalıştı.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sonlandıracak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.