Beşiktaş derbiye Vodafone Park'ta hazırlanıyor

DHA 12 Mart 2022 Cumartesi 13:45 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:45

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, Vodafone Park Stadı'nda mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da takip ettiği idman kar yağışı altında 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki idman salonda yapılan çalışmalar ile başladı. Daha sonra saha çalışmaları ile devam eden idmanın öncesinde ve sırasında kenarda biriken karlar temizlendi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman kop kapma çalışmaları ile sürdü. İdman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Miralem Pjanic, Welinton ve Mert Günok'un haricinde adale zorlanması yaşayan Rıdvan Yılmaz ile solunum yolu enfeksiyonu geçiren Mehmet Topal idmanda yer almazken, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson bireysel olarak çalıştı.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sonlandıracak.