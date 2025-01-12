Ndour, Siyah-Beyazlı forma ile ilk kez gol kaydetti.

90+12'de Salih Uçan'ın frikiği direkten döndü.

Taulant Seferi'nin 55'te attığı gol ofsayta takıldı.

Beşiktaş, ilk yarıda tam olarak oyun hakimiyetini alamasa da bulduğu pozisyonları değerlendirmesini bildi. Bodrum FK, ön alanda yaptığı baskıların ardından rakip kalede etkili olsa da Mert Günok'u aşamadı. 32. dakikada Cher Ndour Siyah-Beyazlı forma ile ilk golünü kaydederken Rafa Silva'ya da bu sezon ligde ilk asistini yazdırmış oldu. Zaynutdinov başta olmak üzere; Joao Mario, Rafa Silva ve Ndour ilk yarının iyi isimlerindendi. Beşiktaş'ın ikinci yarıda sergilediği oyun iyi değildi. Bodrum FK, neredeyse her atağa çıktığında pozisyon buldu. Kaleci Mert Günok'un kurtarışlarıyla veya savunmadaki isimlerin son andaki müdahaleleri ile golü önleyen Kara Kartal 90+4'te Puşcaş'ı durduramadı. Puşcaş'ın 90+10'daki kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti. 2. golü yemeyen Beşiktaş ligde 3 maç sonra 3 puanı alan taraf oldu.