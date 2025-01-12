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Spor

Beşiktaş derin bir nefes aldı! 3 maç sonra 3 puan Kartal'ın

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan dün akşam sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Alınan skorla derin bir nefes alan siyah beyazlı ekip 3 maç sonra yeniden 3 puanla tanıştı. İşte detaylar...

Akşam12 Ocak 2025 Pazar 09:22 - Güncelleme:
Beşiktaş derin bir nefes aldı! 3 maç sonra 3 puan Kartal'ın
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Ndour, Siyah-Beyazlı forma ile ilk kez gol kaydetti.

90+12'de Salih Uçan'ın frikiği direkten döndü.

Taulant Seferi'nin 55'te attığı gol ofsayta takıldı.

Beşiktaş, ilk yarıda tam olarak oyun hakimiyetini alamasa da bulduğu pozisyonları değerlendirmesini bildi. Bodrum FK, ön alanda yaptığı baskıların ardından rakip kalede etkili olsa da Mert Günok'u aşamadı. 32. dakikada Cher Ndour Siyah-Beyazlı forma ile ilk golünü kaydederken Rafa Silva'ya da bu sezon ligde ilk asistini yazdırmış oldu. Zaynutdinov başta olmak üzere; Joao Mario, Rafa Silva ve Ndour ilk yarının iyi isimlerindendi. Beşiktaş'ın ikinci yarıda sergilediği oyun iyi değildi. Bodrum FK, neredeyse her atağa çıktığında pozisyon buldu. Kaleci Mert Günok'un kurtarışlarıyla veya savunmadaki isimlerin son andaki müdahaleleri ile golü önleyen Kara Kartal 90+4'te Puşcaş'ı durduramadı. Puşcaş'ın 90+10'daki kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti. 2. golü yemeyen Beşiktaş ligde 3 maç sonra 3 puanı alan taraf oldu.

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