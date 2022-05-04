Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş derken...

Geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş ile anılan Ozan Kabak'ın kaderi belli oldu. Kiralık olarak formasını giydiği Norwich City'nin Premier Lig'den düşmesinin ardından Ozan Kabak'ın sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Schalke'ye geri dönecek.

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OZAN KABAK'IN BEŞİKTAŞ'A GELMESİ ZOR

Kiralık olarak forma giydiği Norwich City, Premier Lig'den düşen Ozan Kabak, Beşiktaş ile gündeme gelmişti. Ancak Alman basınında yer alan haberlere göre; Ozan Kabak'ın siyah-beyazlılara gelmesinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle zor olduğu belirtildi.

SCHALKE'YE GERİ DÖNECEK

Norwich City'nin küme düşmesinin ardından satın alma opsiyonu devre dışı kalan Ozan Kabak sezon sonu İngiltere'den ayrılacak. 22 yaşındaki milli savunmacı sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi Schalke'ye geri dönecek.

OZAN KABAK'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ozan Kabak, bu sezon Norwich City formasıyla 12 resmi maçta 1014 dakika forma şansı buldu. 22 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.