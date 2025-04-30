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Spor

Beşiktaş dev anlaşmayı duyurdu! ''Tarihi bir adım daha''

Beşiktaş, İstanbul Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15 bin 382 metrekarelik taşınmazı üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzaladığını duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Beşiktaş dev anlaşmayı duyurdu! ''Tarihi bir adım daha''
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Beşiktaş Kulübü, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Finansal Bağımsızlığa Kavuşmak İçin Tarihi Bir Adım Daha

Kulübümüzü finansal açıdan tam bağımsız hale getirmek, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak ve sportif başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak yatırımlara alan açmak amacıyla bağlı ortaklığımız Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'de sermaye artırımını hayata geçiren Serdal Adalı başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, bu doğrultuda tarihi bir adım daha attı.

Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m² yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile geliştirilecek projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır. Kulübümüzün son yıllarda imzalamış olduğu bu en önemli gelir getirici anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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