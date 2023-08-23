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Spor

Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için Bükreş'e gitti

Beşiktaş perşembe akşamı oynanacak Uefa Konferans Ligi maçı için Bükreş'e gitti. Siyah-beyazlılar Romanya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 15:05 - Güncelleme:
Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için Bükreş'e gitti
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda yarın Ukrayna ekibi Dynamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın oynanacağı Romanya'nın başkenti Bükreş'e gitti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Dynamo Kiev ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, müsabakanın oynanacağı Romanya'nın Bükreş kentine Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan havalanan özel uçakla hareket etti. Kafilede yeni transferler Milot Rashica, Alex Oxlade Chamberlain ve Baktior Zainutdinov ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu bu akşam saat 19.30'da Rapid Bükreş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı sonrası saat 20.00'de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası da basına açık olacak.

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