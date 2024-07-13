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Spor

Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı iptal edildi

Beşiktaş ile Dinamo Zagreb arasında 18.30'da oynanması planlanan hazırlık maçı, yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı iptal edildi
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Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor şehrinde devam eden Beşiktaş'ın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le oynayacağı maç, yoğun yağış nedeniyle iptal oldu.

Siyah-beyazlıların Hırvat ekibiyle Lendava Stadı'nda oynayacağı karşılaşmaya kısa bir süre kala başlayan yağmur ve şiddetli dolu yağışı sonrasında maçın oynanmamasına karar verildi.

Saha zemininde yağmur sularının birikmesiyle top sürmenin zorlaştığı dikkati çekti.

İki takımın yaptığı değerlendirmenin ardından maç, iptal edildi.

Stattan ayrılan Beşiktaş kafilesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kamp yaptıkları otelde antrenman maçı oynanmasına karar verdi.

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