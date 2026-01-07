İSTANBUL 18°C / 14°C
Spor

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil operasyon geçirdi

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, rahatsızlığı nedeniyle bıçak altına yattı. İletişim ekibinden yapılan açıklamada, Ürkmezgil'in başarılı bir ameliyat geçirdiği ve sağlık durumunun 'stabil' olduğu duyuruldu.

7 Ocak 2026 Çarşamba 17:12
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, ameliyat edildi.

Ürkmezgil'in iletişim ekibinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçiren ve yoğun bakım ünitesine alınan Ürkmezgil'in tetkik ve kontrollerinin sürdüğü, sağlık durumunun "stabil" olduğu duyuruldu.

Öte yandan Ürkmezgil ailesi, tedavi sürecine birkaç gün daha yoğun bakımda devam edilecek Ahmet Ürkmezgil'in sağlık durumunun genel seyrini hekimlerin, "umut verici bulduğu" bilgisini verdi.

