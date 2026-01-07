Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil operasyon geçirdi

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, ameliyat edildi.

Ürkmezgil'in iletişim ekibinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir cerrahi operasyon geçiren ve yoğun bakım ünitesine alınan Ürkmezgil'in tetkik ve kontrollerinin sürdüğü, sağlık durumunun "stabil" olduğu duyuruldu.

Öte yandan Ürkmezgil ailesi, tedavi sürecine birkaç gün daha yoğun bakımda devam edilecek Ahmet Ürkmezgil'in sağlık durumunun genel seyrini hekimlerin, "umut verici bulduğu" bilgisini verdi.