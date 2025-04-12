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Spor

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gergin anlar! Hasan Arat toplantıya katılınca tartışma çıktı

Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen divan kurulu öncesinde toplantı salonunda gerginlik çıktı. Toplantıya katılan eski başkan Hasan Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında tartışma yaşandı.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gergin anlar! Hasan Arat toplantıya katılınca tartışma çıktı
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Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.

Toplantı öncesinde divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesini engelledi.

Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.

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