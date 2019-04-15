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Beşiktaş doğru tercih

Kartal’ın Japon yıldızı, “Başakşehir’e karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuna sonradan girmem doğruydu. Beşiktaş’a gelerek çok isabetli bir tercih yapmışım” dedi.

  • StarSpor
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BEŞİKTAŞ’IN devre arasında Borussia Dortmund’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, lider Başakşehir’i 2-1 yendikleri maçın ardından ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Başakşehir’e karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarına dikkat çeken Japon futbolcu, “Bu sonuç takıma olumlu yansıdı. Soyunma odasında güzel bir hava vardı” dedi. Yaptığı klas aşırtma vuruşu son anda gol olmayan Kagawa, “Başakşehir önünde 61’de Medel’in yerine oyuna dahil edilme kararı doğru. Milli arada yaşadığım bir sakatlık vardı. Formumun zirvesinde değildim. Ama sürekli iyiye gidiyorum. Bu yüzden her gün çok sıkı çalışıyorum. Daha iyi olup daha uzun süreler forma giymek için uğraş veriyorum. Aşırma vuruşumun gol olmamasına üzüldüm” diye konuştu. Beşiktaş’la kiralık sözleşmesinin sezon sonu biteceğini hatırlatan Japon yıldız, “Bazı İngiliz ve Alman kulüpleriyle adım geçiyor. Ben şu anda Beşiktaş’ta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Buraya gelerek çok doğru bir tercih yaptım. Yeniden Japon Milli Takımı’na seçildim. Böyle devam edersem gelecek sezon da benim için iyi olur. Ben şu an yazın transferde ne olacağını düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

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