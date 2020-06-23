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Spor

Beşiktaş Doğukan İnci'yi resmen istedi

Karşıyaka'nın 21 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci'ye menajeri kanalıyla talip olan Beşiktaş'ın kulübe resmi teklif yaptığı açıklandı.

23 Haziran 2020 Salı 16:06 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:06
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Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, katıldığı bir radyo programında, "Doğukan İnci için kulübümüze Beşiktaş'tan resmi transfer teklifi geldi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Doğukan'a sezon öncesi Lille'in de ilgisi vardı fakat transfer gerçekleşmedi. Transferin maddi boyutuyla yönetimimiz ilgileniyor" açıklamasını yaptı. 

Doğukan'ın menajeri, bu sezon 3'üncü Lig'de 24 maçta 12 gol atan forvet için yeşil-kırmızılı kulübe Beşiktaş'ın 1-1.5 milyon TL arasında bir rakamı ödemeye hazır olduğunu açıklamış, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise pazarlığı 600 bin Euro'dan açmıştı. Genç oyuncunun Şubat 2018'de profesyonel olduğu kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi var.

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