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Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi

Beşiktaş, Norwich City'nin kadrosuna katmak istediği Hırvat stoper Domagoj Vida'yı iyi bir rakam olursa satacak. İngiliz ekibinin bu transfer için 10 milyon Euro bütçe ayırdığı, siyah-beyazlıların ise rakamı 13-14 milyon seviyesine çekmeye çalıştığı belirtildi.

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Ekonomik sıkıntılara çözüm arayışında olan Beşiktaş yönetiminin fırsat ayağına geldi.

Premier Lig ekibi Norwich City'nin Domagoj Vida'ya talip olduğu ve devre arasında kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki Hırvat oyuncu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcuyu satıp, mali kaynak yaratma kararı alan yönetimin ise İngiliz ekibinin istediği rakamı az bulduğu ve 13-14 milyon Euro civarında bir teklif beklediği öğrenildi.

11 maçta kalesinde 26 gol gören ve İngiltere Premier Lig'de 19. sırada yer alan Norwich City'nin önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklifini iletmesi bekleniyor. Vida'nın da teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

(Sabah)

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