Beşiktaş, Dortmund maçı taktiğini çalıştı

AA 12 Eylül 2021 Pazar 14:43 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 14:43

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nca 15 Eylül Çarşamba günü Almanya ekibi Borussia Dortmund'la yapacağı maçının hazırlıklarına başladı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı belirtildi.

Süper Lig'de dün oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyen isimlerin salonda yenileme çalışması yaptığı aktarıldı. Diğer futbolcuların ise koşunun ardından dar alanda pas çalışmasıyla antrenmanı devam ettirdiği bildirildi. Antrenmanın yarı alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.