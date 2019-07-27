Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

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Beşiktaş, Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu

Beşiktaş, sözleşmesi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

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Beşiktaş, Douglas'ı transfer ettiğini açıkladı! Siyah beyazılar, Twitter hesabından "Come to Beşiktaş" mesajı paylaştı ve daha sonra "O da artık Beşiktaşlı" videosuyla Douglas'ın transfer edildiğini duyurdu

İşte resmi açıklama;

"Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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