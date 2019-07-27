Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, Douglas'ı transfer ettiğini açıkladı! Siyah beyazılar, Twitter hesabından "Come to Beşiktaş" mesajı paylaştı ve daha sonra "O da artık Beşiktaşlı" videosuyla Douglas'ın transfer edildiğini duyurdu

İşte resmi açıklama;

"Futbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Douglas Pereira dos Santos ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Douglas Pereira dos Santos'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."