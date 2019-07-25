Beşiktaş, Douglas'ı renklerine bağladı

Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ise transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Douglas ile 3 yıllık anlaşma sağladık. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Brezilyalı sağ beke yıllık 800 bin euro vereceği öğrenildi.

(TRT Spor)