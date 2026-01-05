İSTANBUL 16°C / 10°C
5 Ocak 2026 Pazartesi / 17 Recep 1447
  Spor
Beşiktaş düğmeye bastı! Hedef Andreas Schjelderup
Beşiktaş düğmeye bastı! Hedef Andreas Schjelderup

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, Andreas Schjelderup transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor.

Andreas Schjelderup, Roma'nın ilgisinden memnun olsa da Beşiktaş'ın da radarında bulunuyor.

18 MİLYON EURO'LUK FORMÜL

Haberde, Beşiktaş'ın planladığı anlaşmada satın alma opsiyonunun belirli hedeflerin gerçekleşmesi halinde zorunlu hale geleceği ve bu transferin Benfica cephesine yaklaşık 18 milyon euro kazandırabileceği belirtiliyor.

RAFA VE JURASEK'TEN BAĞIMSIZ

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Schjelderup dosyasını Rafa Silva ve David Jurasek transferlerinden bağımsız şekilde yürütmek istediği vurgulanıyor.

