Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.
HEDEF BELİRLENDİ
Bild'de yer alan habere göre Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Sebastian Haller için harekete geçti.
Haberin detaylarında Haller'in Dortmund'daki durumundan memnun olmadığını ve kulüpten ayrılmasına izin verildiği ileri sürüldü.
Bu olayın ardından Beşiktaş yönetiminin çalışmalarını sıklaştırdığı iddia edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 18 maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.