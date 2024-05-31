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Spor

Beşiktaş düğmeye bastı! Hedef yıldız golcü Sebastian Haller

Gelecek sezon Vincent Aboubakar ile yoluna devam etmek istemeyen Beşiktaş aradığı golcüyü Almanya'da buldu. Siyah beyazlı ekip, Dortmund'daki durumundan memnun olmayan Sebastian Haller'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

31 Mayıs 2024 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Beşiktaş düğmeye bastı! Hedef yıldız golcü Sebastian Haller
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Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEF BELİRLENDİ

Bild'de yer alan habere göre Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Sebastian Haller için harekete geçti.

Haberin detaylarında Haller'in Dortmund'daki durumundan memnun olmadığını ve kulüpten ayrılmasına izin verildiği ileri sürüldü.

Bu olayın ardından Beşiktaş yönetiminin çalışmalarını sıklaştırdığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 18 maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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