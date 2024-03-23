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Spor

Beşiktaş düğmeye bastı! Hedefteki isim Juninho

Şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Siyah beyazlı ekip, Karabağ forması giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncu Juninho'yu gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Sabah23 Mart 2024 Cumartesi 15:51 - Güncelleme:
Beşiktaş düğmeye bastı! Hedefteki isim Juninho
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Şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da bu doğrultuda yurt dışında birçok maçı izlemeye devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ

Samet Aybaba'nın izlediği maçlarda en çok etkilendiği oyuncunun Karabağ'da forma giyen 27 yaşındaki yıldız Juninho olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetim; Azerbaycan ekibinin Leverkusen ile oynadığı 2-2 ve 3-2 biten maçlarda attığı 2 golle yıldızlaşan Brezilyalı oyuncu için harekete geçti.

'TAKIMA BÜYÜK GÜÇ KATAR'

Deneyimli futbol adamının 27 yaşındaki oyuncu için yönetime verdiği raporda "Çok yönlü bir oyuncu, onu kadromuza katmamız bize büyük güç katacaktır" raporunun ardından harekete geçen siyah-beyazlı yetkililer, Azerbaycan kulübü yetkilileriyle bir ön görüşme yaptı.

Juninho için ilk etapta 8 milyon euro'luk bir bonservis talep eden Karabağ kulübünün, bu rakamda önemli ölçüde indirime gidebileceği öğrenildi. Aybaba'nın sezon bitmeden Azerbaycan'a giderek Juninho için pazarlık masasına oturması ve işi bitirmesi bekleniyor.

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