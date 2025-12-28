Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için de yeni bir isim için çalışmalara başladı.

HEDEFTEKİ İSİM ARNAUD KALIMUENDO

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

23 yaşı n daki Fransız golcü, sezon başında Rennes'den 30 milyon euroya transfer oldu.

Rennes'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnaud Kalimuendo, Ağustos ayında Nottingham Forest'a imza attı. İngiliz kulüp, oyuncu için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Arnaud Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı. Fransız santrfor, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan oyuncunun kulübü ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.