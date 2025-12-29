İsim transferi yerine potansiyelli ve aç oyunculara gitmekte karar kılan Beşiktaş, forvet hattı için Arnaud Kalimuendo'yu gündemine aldı. Sezon başında 30 milyon euroya Rennes'ten Nottingham Forest'a katılan 23 yaşındaki Fransız forvet Kalimuendo, ligde 8 maçta sadece 82 dakika şans buldu ve gol kaydedemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde ise sahaya çıktığı 4 maçta toplamda 259 dakika oynadı, 2 kez ağları salladı. İngiliz ekibinin kiralık listesine çıkardığı futbolcu için Siyah-Beyazlılar dışında Almanya ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve Stuttgart devreye girdi. Bu konuda çetin bir transfer yarışı geçecek. Oyuncu daha çok oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.

TAPUSUNA 50 MİLYON HARCANDI

PSG altyapısında yetişen Kalimuendo; Dembele, Mbappe, Muani, Griezmann gibi isimlerin hücum hattında yer aldığı Fransa Milli Takımı'nda 6 kez sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti. Geçen sezon Lig 1'de 33 karşılaşmada 17 gol attı, 4 asist üretti. Fransa Kupası'ndaki 1 maçta 1 gol kaydetti. Bu performansıyla Premier Lig'in yolunu tuttu. Yeni takımında daha çok Avrupa maçlarında tercih edildi. 2023- 24 sezonunda ise Fransız ekibi Rennes'te 41 mücadelede 15 gol 5 asistle oynadı. Rennes ise genç oyuncuyu 2022 yılında 20 milyon euroya PSG'den almıştı. Oyuncu için 3 senede toplam 50 milyon euro bonservis ödendi.