4 Ocak 2026 Pazar
Spor

Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Hedef Quilindschy Hartman

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılar, Premier Lig ekibi Burnley forması giyen Quilindschy Hartman'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

4 Ocak 2026 Pazar 09:15
Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Hedef Quilindschy Hartman
Trendyol Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş, devre arasında yapacağı takviyelerle bu hedefini güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda Siyah-Beyazlılar'da, transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, savunma hattını sil baştan oluşturmayı planlıyor. Sol bek rotasyonundan memnun olmayan Yalçın, yönetimden bu doğrultuda talepte bulundu. Kara Kartal'ın listesinde Premier Lig takımlarından Burnley forması giyen Quilindschy Hartman ismi de yer alıyor. Siyah-Beyazlılar, Hollandalı'yı kiralık olarak kadrosuna katma arzusunda.

ORKUN KÖKÇÜ İLE BULUŞACAKLAR

İngiliz basınından Onefootball, Hartman'ın Feyenoord altyapısında oynamasına vurgu yaparak, "Hartman Beşiktaş'ta Orkun Kökçü ile buluşacak" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, Hartman'ı Feyenoord günlerinden tanıyor. Burnley, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunu sezon başında 10 milyon euro bedelle Hollanda ekibinden transfer etmişti. Bu sezon 15 karşılaşmada 4 asist kaydetti. Kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Kartal'ın hedefi kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak. Burnley'in, bu transfere yanıtı henüz bilinmiyor.

