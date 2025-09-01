İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,116
  • EURO
    48,2379
  • ALTIN
    4588.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Hedef yıldız kanat Reiss Nelson
Spor

Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Hedef yıldız kanat Reiss Nelson

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş transferde dümeni Ada'ya kırdı. Siyah beyazlı ekip, Arsenal forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Reiss Nelson'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 13:24 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Hedef yıldız kanat Reiss Nelson
ABONE OL

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, Premier Lig devi Arsenal'in kanat oyuncusunu gündemine aldı.

NELSON GÜNDEMİ

CBS Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Londra ekibinin sol kanat oyuncusu Reiss Nelson ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, Nelson'un haftalık ücreti olan 135 bin dolarlık ücretin üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

1 EYLÜL SONRASI BEKLENİYOR

İngiliz oyuncu Premier Lig'de kalmayı istese de Beşiktaş, Avrupa'da 1 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından devreye girmek için bekliyor. Süper Lig'de transfer dönemi 12 Eylül günü sona erecek.

Arsenal formasıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.