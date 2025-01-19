Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, transferler için yönetimle görüşecek. İngiliz basınından Mirror, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcıyla ilgili çarpıcı bir haber yayımladı. Ole'nin, eski takımı Manchester United'dan 5 oyuncuyu isteyebileceği belirtildi. Bu isimler ise şöyle; Victor Lindelöf, Christian Eriksen, Antony, Marcus Rashford ve Brezilyalı yıldız Casemiro.

Siyah-Beyazlılar, yeni hocasının istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yapacak. Bu sezon şampiyonluk yarışından kopan Kara Kartal, Ole ile gelecek yılın planlamasını yapmaya başladı. Sakatlığı bulunan Lindelöf ve aldığı süreler azalan Danimarkalı Christian Eriksen'in sözleşmeleri önümüzdeki haziran ayında biteceği için Kırmızı Şeytanlar göndermeye sıcak bakıyor. ManU'da istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Antony de transferine izin verilmesi beklenen isimler arasında.

Milan ve Dortmund gibi devlerin de peşinde olduğu Rashford, bu sezon 24 maçta 7 gol attı. 27 yaşındaki İngiliz, Solskjaer döneminde 135 maçta 55 gollük performans göstermişti. S.Arabistan ekiplerinin de istediği Casemiro'nun transferi ise zor gözüküyor.