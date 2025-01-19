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Spor

Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Kartal'ın hedefi Manchester United'ın yıldızları

Beşiktaş yönetimi takımın başına teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ı getirmesinin ardından transfer çalışmaları için gaza bastı. Siyah beyazlı ekip, Norveçli çalıştırıcının isteği üzerine dümeni Ada'ya kırdı. Beşiktaş'ın hedefinde Manchester United'ın yıldızları yer alıyor. İşte o isimler...

Akşam19 Ocak 2025 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni Ada'ya kırdı! Kartal'ın hedefi Manchester United'ın yıldızları
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Beşiktaş'ın başına geçen Ole Gunnar Solskjaer, transferler için yönetimle görüşecek. İngiliz basınından Mirror, 51 yaşındaki Norveçli çalıştırıcıyla ilgili çarpıcı bir haber yayımladı. Ole'nin, eski takımı Manchester United'dan 5 oyuncuyu isteyebileceği belirtildi. Bu isimler ise şöyle; Victor Lindelöf, Christian Eriksen, Antony, Marcus Rashford ve Brezilyalı yıldız Casemiro.

Siyah-Beyazlılar, yeni hocasının istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yapacak. Bu sezon şampiyonluk yarışından kopan Kara Kartal, Ole ile gelecek yılın planlamasını yapmaya başladı. Sakatlığı bulunan Lindelöf ve aldığı süreler azalan Danimarkalı Christian Eriksen'in sözleşmeleri önümüzdeki haziran ayında biteceği için Kırmızı Şeytanlar göndermeye sıcak bakıyor. ManU'da istenilen performansı veremeyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Antony de transferine izin verilmesi beklenen isimler arasında.

Milan ve Dortmund gibi devlerin de peşinde olduğu Rashford, bu sezon 24 maçta 7 gol attı. 27 yaşındaki İngiliz, Solskjaer döneminde 135 maçta 55 gollük performans göstermişti. S.Arabistan ekiplerinin de istediği Casemiro'nun transferi ise zor gözüküyor.

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