İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Beşiktaş, Southampton'dan ayrılmayı düşünen Joe Aribo'yu gündemine aldı. Cher Ndour ve Al-Musrati ile yollarını ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, orta saha takviyesi için Nijeryalı yıldızla temas kuracak. Premier Lig'de 20. sırada bulunan takımında mutlu olmayan ve sözleşmesi 2026 haziranda bitecek 28 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal'a sıcak bakabilir.

Beşiktaş, sezon başında Aribo için temaslarda bulunmuş fakat transferde başarılı olamamıştı. Ligde son sırada bulunan takımının yüksek ihtimalle küme düşeceğini düşünen Aribo, ara transfer döneminde veya en geç yaz aylarında başka bir takıma gitmek istiyor. Yıldız oyuncu, eski kulübü Rangers ile bir görüşme gerçekleştirdi fakat maaş konusunda anlaşma sağlanamadı. Nijeryalı orta saha, 2.1 milyon euroluk net gelirinde düşüş yapmak istemiyor. Daiy Mail; Aribo'nun, Beşiktaş'ın listesinde yer aldığını ve maaş konusunda Siyah-Beyazlılar'la anlaşmanın sağlanabileceğini iddia etti. Yetenekli oyuncu bu sezon 25 resmi maçta bin 641 dakika sahada kaldı ve 2 gol attı.