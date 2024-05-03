Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, hem yıldız hem de tecrübeli iki ismi renklerine bağlamak istiyor. Beşiktaş'ın gündemindeki isimler camiayı da heyecanlandıracak cinsten. İşte detaylar...

ROTAYI ALMANYA'YA ÇEVİRDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, gelecek sezon hem genç hem de deneyimli oyuncuları birleştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda siyah beyazlıların, tecrübeli oyuncular konusundaki rotası Almanya olacak.

GÖZLER DORTMUND'DA

Kara Kartal, Bundesliga'nın köklü ekibi Borussia Dortmund'un formasını giyen iki yıldızı renklerine bağlamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Beşiktaş'ın hedefindeki ilk isim Sarı-Siyahlı kulübün efsanesi Marco Reus... 34 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

TALİBİ ÇOK

Dortmund ekibinin, gelecek sezon planlanmasında yer almama ihtimali bulunan Reus için Beşiktaş, elini çabuk tutmaya çalışıyor. Öyle ki sadece Almanya'dan değil, Avrupa'nın dört bir yanından Reus'u kadrosuna katmak isteyen kulüplerin sayısı hayli fazla.

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Tecrübeli futbolcunun, takıma katılması için kesenin ağzının açılması bekleniyor.

BİR DİĞER HEDEF HUMMELS

Yıldız on numaranın yanısıra savunmaya da mutlaka takviye yapacak Beşiktaş'ta daha önce gündeme Mats Hummels gelmişti.

AYRILIK İDDİALARI VARDI

Dortmund'un bir diğer efsanesi olan Hummels'in, bir dönem takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

35 YAŞINDA 37 MAÇTA OYNADI

Fakat bu sezon 37 maçta forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, istikrarıyla ön plana çıktı.

AYRILMAYA KARAR VERİRSE...

Normal şartlar altında takımdan ayrılacağı konuşulan Hummels'in, bir sene daha kalma ihtimali bulunuyor. Alman basınından Bild'in haberine göre Hummels de Dortmund'un kendisine yapacağı teklifi bekliyor. Ancak aksi bir ihtimal olur ve Hummels ayrılmaya karar verirse, Siyah-Beyazlılar da şimdiden temaslarını sağlamış durumda.