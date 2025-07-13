Savunma hattını güçlendirmeye devam eden Siyah-Beyazlılar, stoper arayışlarında rotayı Almanya'ya çevirdi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Danilho Doekhi ile ilgileniyor. 27 yaşındaki stoperin, Valencia'nın yanı sıra Premier Lig ve Serie A ekiplerinin de gündeminde olduğu aktarıldı.

Kulübüyle olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Doekhi'nin, transfer döneminde Alman ekibinden ayrılmak istediği biliniyor. 1.90 boyundaki Hollandalı'nın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon 36 karşılaşmada görev alan başarılı oyuncu, 1 gollük skor katkısı üretti. Sağ ayaklı stoper için toplamda 250 bin euro bonservis ödemesi yapıldı.