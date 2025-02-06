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Spor

Beşiktaş dümeni Almanya'ya kırdı! İşte Kartal'ın hedefindeki 3 isim

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş dümeni Almanya'ya kırdı. Siyah beyazlı ekibin, hedefinde Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor ve Augsburg'ta forma giyen Mert Kömür ve Freiburg'tan Eren Dinkçi bulunuyor. İşte Beşiktaş'ın transferdeki son durumu...

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni Almanya'ya kırdı! İşte Kartal'ın hedefindeki 3 isim
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Beşiktaş, transferde rotasını Almanya'da oynayan gurbeçi oyunculara çevirdi.

BEŞİKTAŞ'I GERİ ÇEVİRDİLER

Bild'de yer alan habere göre, Beşiktaş, Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor ve Augsburg'ta forma giyen Mert Kömür için girişimde bulundu. Ancak iki oyuncu da kulüplerinden ayrılmak istemediği için Beşiktaş'ı geri çevirdi.

Beşiktaş'ın Almanya'dan bir diğer hedefinin Freiburg'tan Eren Dinkçi olduğu kaydedildi.

Eren Dinkçi'nin durumunun Atakan Karazor ve Mert Kömür'e göre daha farklı olduğu ve 23 yaşındaki futbolcunun transferinin gerçekleşebileceği öne sürüldü.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Öte yandan Eren Dinkçi'nin transferinin olmaması durumunda da Beşiktaş'ın transferdeki bu stratejisinin değişmeyeceği ve siyah-beyazlıların listesinde Almanya'dan başka futbolcuların da yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş, şu ana kadar ara transfer döneminde kadrosuna bir takviye gerçekleştirmedi.

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