İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş dümeni Danimarka'ya kırdı! Roony Bardghji için teklif yolda
Spor

Beşiktaş dümeni Danimarka'ya kırdı! Roony Bardghji için teklif yolda

Transfer için çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş dümeni Danimarka'ya kırdı ve Kopenhag forması giyen Roony Bardghji'yi yakın takibe aldı. Siyah beyazlı ekip, oyuncunun transferi, için sezon sonunda Danimarka ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah10 Mart 2024 Pazar 13:22 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni Danimarka'ya kırdı! Roony Bardghji için teklif yolda
ABONE OL

Yeni sezon transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Rachid Ghezzal'ın formsuz olması sebebiyle Milot Rashica'nın yanına bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş rotasını Danimarka'ya çevirdi.

SON DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Kopenhag'dan Roony Bardghji'yi transfer listesine alan Beşiktaş, oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Siyah-beyazlılar, İsveçli oyuncu için sezon sonunda kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Danimarka ekibiyle 32 maça çıkan 18 yaşındaki genç futbolcu 11 karşılaşmada ilk 11'de başladı ve gol veya asist katkısı üretemedi.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Roony Bardghji'nin Kopenhag ile 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi buluunyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro..

FORVETTE DE OYNAYABİLİYOR

Sağ kanat mevkisinde görev yapan Bardghji, forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. Sol ayaklı olup 1.73 boyunda olan 2005 doğumlu futbolcu, İsveç U17 ve U21 takımlarında da forma giydi..

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.