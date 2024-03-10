Yeni sezon transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Rachid Ghezzal'ın formsuz olması sebebiyle Milot Rashica'nın yanına bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş rotasını Danimarka'ya çevirdi.

SON DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Kopenhag'dan Roony Bardghji'yi transfer listesine alan Beşiktaş, oyuncunun son durumunu yakından takip ediyor.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Siyah-beyazlılar, İsveçli oyuncu için sezon sonunda kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Danimarka ekibiyle 32 maça çıkan 18 yaşındaki genç futbolcu 11 karşılaşmada ilk 11'de başladı ve gol veya asist katkısı üretemedi.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Roony Bardghji'nin Kopenhag ile 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi buluunyor. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro..

FORVETTE DE OYNAYABİLİYOR

Sağ kanat mevkisinde görev yapan Bardghji, forvet pozisyonunda da görev alabiliyor. Sol ayaklı olup 1.73 boyunda olan 2005 doğumlu futbolcu, İsveç U17 ve U21 takımlarında da forma giydi..