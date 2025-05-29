Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına başladı.

İspanya basınından RAC1 muhabiri Billy Zarankov'un haberine göre; Siyah beyazlılar Girona'nın Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Yaser Asprilla'yı renklerine bağlamak için harekete geçti.

Scout Şefi Eduard Graf'ın, Yaser Asprilla'nın menajeri Jonathan Herrera ile haftalardır görüşmelerde bulunduğu ve transferde oyuncunun yüksek maliyetini düşürmek için alternatif çözümler aradığı bildirildi.

SERDAL ADALI İSPANYA'DA GÖRÜŞTÜ

Başkan Serdal Adalı'nın Asprilla transferi için İspanya'ya gittiği de öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Kolombiyalı Asprilla'nın güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Girona'nın, 15 - 20 milyon euro arası bir bedelle transfere onay verdiği belirtilirken Başkan Serdal Adalı'nın ve kurmaylarının 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği gelen bilgiler arasında.

Arroyo ve Elan Ricardo transferlerinin ardından Kolombiya'dan 21 yaşındaki Asprilla'nın gündeme gelmesi yeni sezonda Beşiktaş'ta Latin rüzgarının eseceği sinyalini verdi.

PERFORMANSI

Bu sezon Girona formasıyla 33 karşılaşmada forma giyen Asprilla, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.