Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta sağ bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce F.Bahçe'yle sözleşme uzatmayan Bright Osayi-Samuel ve İngiliz oyuncu Kyle Walker-Peters transferlerinden istediğini alamayan Siyah Beyazlılar, rotayı İtalya'ya çevirdi. Çizme basınında çıkan haberlere göre, Beşiktaş, Serie A devi Milan'ın başarılı sağ bek oyuncusu Emerson Royal için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonda ismi Galatasaray ile de anılan 26 yaşındaki Brezilyalı'nın, Kartal'a yeşil ışık yakmasının ardından Milan ile görüşmelerin devam edeceği aktarıldı. Stoperde de görev yapabilen Sambacı'nın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

73 MİLYON EURO ÖDEME

Emerson Royal, Çizme ekibinin gelecek sezondaki kadro planları arasında yer almıyor. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon tam 26 karşılaşmada görev aldı, sakatlık sebebiyle ise 25 maçta forma giyemedi. Emerson Royal'in Serie A devi Milan'la olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Oyuncuya kariyeri boyunca toplamda 73 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.