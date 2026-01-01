Ligde üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş, devre arası transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kanatlardan yeterli skor katkısı alamayan Siyah-Beyazlılar, bölgeyi güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Rio Ave'nin 23 yaşındaki oyuncusu Andre Luiz için girişimde bulunduğu öğrenildi. Ancak başarılı futbolcuya tek talip olan Kara Kartal değil. Takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Benfica da Luiz için devrede. Rio Ave, Brezilyalı oyuncusu için yaklaşık olarak 15 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Benfi ca'dan daha yüksek maaş teklif edebilecek durumda olan Beşiktaş, Portekiz ekibine bu transferde çalım atmak istiyor. Andre Luiz, bu sezon 17 karşılaşmada 5 gol ve 6 asist kaydetti. Her iki kanatta da görev yapabilen oyuncu, yer yer santrfor mevkisinde de oynayabiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.