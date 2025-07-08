Transferin hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın orta saha arayışında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hem Napoli hem de Jens Cajuste ile anlaşma aşamasına gelen Kara Kartal, rotayı Benfica'dan ayrılma kararı alan Orkun Kökçü'ye çevirdi. Bu son karar sonrası Siyah-Beyazlılar, Portekiz'e bir çıkarma yaptı. Benfica yetkilileri ile görüşmelere başlamak için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu dün Portekiz'e gitti. Beşiktaş, kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen 24 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Portekiz ekibi de 30 milyon euro talep ediyor. 24 yaşındaki orta saha için Ada'dan da ilgi var. İngiliz basını, Benfi ca'dan ayrılmak isteyen Kökçü'yü; Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Manchester United ve Tottenham'ın transfer listesine dahil ettiğini iddia etti.

Daha önce TRT Spor'a röportaj veren Orkun Kökçü, "Profesyoneliz, Beşiktaş benim için bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak benim için hayal gibi bir şey." demişti. Milli yıldızın Benfi ca ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında bitiyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan başarılı oyuncu geride kalan sezonda 55 maçta 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.