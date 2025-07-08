İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0109
  • EURO
    47,0168
  • ALTIN
    4288.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş dümeni Portekiz'e kırdı! Hedef milli yıldız Orkun Kökçü
Spor

Beşiktaş dümeni Portekiz'e kırdı! Hedef milli yıldız Orkun Kökçü

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta hedef Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli yıldız Orkun Kökçü. Serdal Adalı ile Portekiz'e çıkarma yapan siyah beyazlı ekip, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için Benfica ile görüşüyor. İşte detaylar...

AKŞAM8 Temmuz 2025 Salı 09:28 - Güncelleme:
Beşiktaş dümeni Portekiz'e kırdı! Hedef milli yıldız Orkun Kökçü
ABONE OL

Transferin hızlı takımlarından biri olan Beşiktaş, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın orta saha arayışında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hem Napoli hem de Jens Cajuste ile anlaşma aşamasına gelen Kara Kartal, rotayı Benfica'dan ayrılma kararı alan Orkun Kökçü'ye çevirdi. Bu son karar sonrası Siyah-Beyazlılar, Portekiz'e bir çıkarma yaptı. Benfica yetkilileri ile görüşmelere başlamak için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu dün Portekiz'e gitti. Beşiktaş, kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen 24 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Portekiz ekibi de 30 milyon euro talep ediyor. 24 yaşındaki orta saha için Ada'dan da ilgi var. İngiliz basını, Benfi ca'dan ayrılmak isteyen Kökçü'yü; Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Manchester United ve Tottenham'ın transfer listesine dahil ettiğini iddia etti.

Daha önce TRT Spor'a röportaj veren Orkun Kökçü, "Profesyoneliz, Beşiktaş benim için bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak benim için hayal gibi bir şey." demişti. Milli yıldızın Benfi ca ile olan sözleşmesi 2028 yılının Haziran ayında bitiyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan başarılı oyuncu geride kalan sezonda 55 maçta 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.