Son dönemlerde adı sık sık Beşiktaş ile anılan James Rodriguez çarpıcı bir karar aldı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Globo'da yer alan habere göre James Rodriguez, Sao Paulo ile sözleşmesini feshetmek üzere takıma mesaj yolladı.

Haberin detaylarında James Rodriguez'in alacakları sebebiyle sözleşmesini feshetmek istediği ve Sao Paulo yönetiminin de, James Rodriguez'in fiziksel durumunu yeterli bulmadığı için bu durumu değerlendirebileceği söylendi.

James Rodriguez, Sao Paulo'nun son oynadığı maçta kadroya alınmamıştı.

14 MAÇA ÇIKTI

Sao Paulo formasıyla 14 resmi maça çıkan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı