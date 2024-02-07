İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5964
  • EURO
    32,9552
  • ALTIN
    2002.7
  • BIST100
    8843.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, dünya yıldızına kavuşuyor! James Rodriguez transferinde önemli gelişme
Spor

Beşiktaş, dünya yıldızına kavuşuyor! James Rodriguez transferinde önemli gelişme

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen James Rodriguez için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı yıldızın Sao Paulo ile olan sözleşmesini feshetmeye yakın olduğu belirtildi.

7 Şubat 2024 Çarşamba 19:38 - Güncelleme:
Beşiktaş, dünya yıldızına kavuşuyor! James Rodriguez transferinde önemli gelişme
ABONE OL

Son dönemlerde adı sık sık Beşiktaş ile anılan James Rodriguez çarpıcı bir karar aldı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK

Globo'da yer alan habere göre James Rodriguez, Sao Paulo ile sözleşmesini feshetmek üzere takıma mesaj yolladı.

Haberin detaylarında James Rodriguez'in alacakları sebebiyle sözleşmesini feshetmek istediği ve Sao Paulo yönetiminin de, James Rodriguez'in fiziksel durumunu yeterli bulmadığı için bu durumu değerlendirebileceği söylendi.

James Rodriguez, Sao Paulo'nun son oynadığı maçta kadroya alınmamıştı.

14 MAÇA ÇIKTI

Sao Paulo formasıyla 14 resmi maça çıkan James Rodriguez bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.