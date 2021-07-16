İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2021 Cuma / 6 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5085
  • EURO
    10,0981
  • ALTIN
    495.765
  • BIST100
    1363.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş dünyaca ünlü 10 numarayı transfer ediyor
Spor

Beşiktaş dünyaca ünlü 10 numarayı transfer ediyor

Transfer döneminde 3 yıldız futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş, dünyaca ünlü Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DHA16 Temmuz 2021 Cuma 21:28 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 21:29
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'dan sonra 4. transferini dünyaca ünlü bir 10 numarayı alarak yapmak üzere.

Siyah beyazlılar, Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira ile büyük ölçüde anlaşma sağladı ve oyuncuyu önümüzdeki hafta sağlık kontrolü için Türkiye'ye davet etti.

Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan 31 yaşındaki Teixeria, Ukrayna'da 6 yıl kaldıktan sonra oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin ligine transfer oldu. Çin liginden Jiangsu ile sözleşmesi Ocak ayında biten Alex Teixeria kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.