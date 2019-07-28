29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Durmisi'nin peşini bırakmıyor

Beşiktaş, uzun süredir radarında olan Durmisi için Lazio ile pazarlıklara başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray ve Fenerbahçe’ye göre transferde daha durgun bir görüntü çizen Beşiktaş, harekete geçti. Dün Douglas’ı kadrosuna katarak, sağ bek sorununu çözen Siyah-Beyazlılar şimdi de takıma sol bek kazandırma için çalışmalarını sürdürüyor. Kara Kartal’ın hedefindeki isim ise; Lazio’nun Danimarkalı yıldızı Riza Durmisi… Arnavut asıllı oyuncu için tüm imkanlar zorlanacak. 2018 yaz transfer döneminde Real Betis’ten kadroya katılan Durmisi’yi Lazio yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
 
(Güneş)
 

Bozo uyuşturucuya geçit vermedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

El koymuştu! Kuzey Kore´den 'Rus balıkçı teknesi' kararı

El koymuştu! Kuzey Kore´den 'Rus balıkçı teknesi' kararı

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

İçişleri Bakanı Soylu nikah şahidi oldu

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

FETÖ'cülere sahte kimlik çıkarıyorlardı: 18'i nüfus müdürlüğü personeli

FETÖ'cülere sahte kimlik çıkarıyorlardı: 18'i nüfus müdürlüğü personeli

Uçak koltuklarında yeni dönem başlıyor!

Uçak koltuklarında yeni dönem başlıyor!

İstanbulluları sevindirecek açıklama geldi: Bayramdan önce açılıyor

İstanbulluları sevindirecek açıklama geldi: Bayramdan önce açılıyor

Erbil saldırısının faili teröristin kimliği açıklandı

Erbil saldırısının faili teröristin kimliği açıklandı
 

POPÜLER HABERLER

Erbil saldırısının faili teröristler böyle yakalandı

Erbil saldırısının faili teröristler böyle yakalandı

Dünya peşinde! Kilosu 4 euroya satılıyor

Dünya peşinde! Kilosu 4 euroya satılıyor

Dünyanın en ürkütücü yerleri

Dünyanın en ürkütücü yerleri

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar

Sanatla gerçeğin birleştiği muhteşem anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA