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Spor

Beşiktaş duyurdu! Arthur Masuaku ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Arthur Masuaku ile yolların ayırdığını duyurdu. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada 'Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

AA30 Haziran 2025 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Beşiktaş duyurdu! Arthur Masuaku ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol beke teşekkür edilerek, "2022-2023 sezonunda Futbol A Takımı'mıza dahil olan, 2023-2024 sezonunda kazandığımız Türkiye Kupası ile ardından kazandığımız Süper Kupa'da pay sahibi olan Arthur Masuaku ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Arthur Masuaku'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 3 sezonda toplam 108 maça çıkarken, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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