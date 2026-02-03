İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2026 Salı / 16 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4988
  • EURO
    51,394
  • ALTIN
    6897.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş duyurdu! İşte Junior Olaitan'ın İstanbul'a geliş saati
Spor

Beşiktaş duyurdu! İşte Junior Olaitan'ın İstanbul'a geliş saati

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş, Göztepe forması giyen Junior Olaitan ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar, transfer görüşmelerine başladığı Junior Olaitan'ın saat 14.30'da İstanbul'da olacağını açıkladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Şubat 2026 Salı 11:23 - Güncelleme:
Beşiktaş duyurdu! İşte Junior Olaitan'ın İstanbul'a geliş saati
ABONE OL

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, Göztepe'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beninli orta saha oyuncusu, bugün 14.30'da siyah-beyazlı ekibe imza atmak için İstanbul'da olacak.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 maçta 997 dakika süre alan Olaitan, 2 gollük katkı verip oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.

Junior Olaitan; on numara, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor.

Göztepe, Beninli futbolcuyu yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble'den transfer etmişti. İzmir ekibi, bu transfer için Fransız ekibine 850 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.