Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, Göztepe'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Beninli orta saha oyuncusu, bugün 14.30'da siyah-beyazlı ekibe imza atmak için İstanbul'da olacak.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 maçta 997 dakika süre alan Olaitan, 2 gollük katkı verip oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.

Junior Olaitan; on numara, sol kanat ve santrfor mevkilerinde oynayabiliyor.

Göztepe, Beninli futbolcuyu yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble'den transfer etmişti. İzmir ekibi, bu transfer için Fransız ekibine 850 bin euro bonservis bedeli ödemişti.