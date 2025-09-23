İSTANBUL 27°C / 17°C
Spor

Beşiktaş duyurdu! Kayserispor maçının kadrosu belli oldu

Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Beşiktaş'ın, Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

AA23 Eylül 2025 Salı 15:41 - Güncelleme:
Beşiktaş duyurdu! Kayserispor maçının kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kayserispor karşısında statü gereği bazı oyuncularından yararlanamayacak siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Sergen Yalçın, genç futbolcular Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin'i kafileye dahil etti.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek, Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık, Devrim Şahin, Emirhan Topçu

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut, maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.

