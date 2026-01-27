İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Beşiktaş duyurdu! Yasin Özcan'ın geliş saati belli oldu

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Yasin Özcan'ın bu akşam 20.40'ta İstanbul'da olacağını açıkladı. İşte detaylar...

27 Ocak 2026 Salı 14:01
Beşiktaş duyurdu! Yasin Özcan'ın geliş saati belli oldu
Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması amacıyla İstanbul'a geleceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak, bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

ABRAHAM TRANSFERİNDE YASİN ÖZCAN

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Abraham'ın transferinde Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katacak.

KARİYERİ

Kariyerine Kasımpaşa altyapısında başlayan Yasin Özcan'ı 2025 yılında Premier Lig ekibi Aston Villa kadrosuna kattı. Sonrasında Belçika ekibi Anderlecht'e kiralanan 19 yaşındaki defans oyuncusu, A Takım'da 5 maça çıktı.

Milli oyuncu Anderlecht'in U23 takımında da 4 maçta forma giydi.

